Более 800 казахстанцев уехали к террористам в Афганистан, Ирак и Сирию с 2008 года

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Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 800 казахстанцев уехали к террористам Афганистан, Ирак и Сирию с 2008 года, сообщил заместитель начальника антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин.

«В 2008 году были зафиксированы первые факты выезда наших граждан в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в Казахстане террористическая организация – КазТАГ). С 2013 года основной поток туристов Казахстана направился в Сирию и Ирак. За прошедший период всего за рубеж уехали более 800 казахстанских граждан, включая взрослых членов семей», — сообщил Швейкин в среду на IX форуме религиоведов Казахстана.

По его словам, граждане Казахстана присутствуют в основных международных террористических организациях, включая запрещенные в Казахстане террористические организации ДАИШ, «Аль-Каиду», «Союз исламского джихада» и другие.

«Подавляющая часть выехавших на джихад граждан Казахстана исповедовали деструктивную религиозную идеологию. Мы ни в коей мере не ставим знак равенства между всеми представителями нетрадиционных религиозных течений и террористами. Среди них есть и умеренно верующие», — отметил Швейкин.

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