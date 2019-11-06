Расследование по делу об импичменте, которое ведется вот уже больше месяца и поддерживается большинством американцев, не подорвало надежд Трампа на переизбрание

Газета Le Monde опубликовала статью под названием «Destitution de Donald Trump : les démocrates face au bloc républicain» — «Импичмент Дональда Трампа: демократы сталкиваются с республиканским блоком».

В предисловии к ней говорится так: «Расследование по «украинскому делу» не подорвало авторитета американского президента среди его электората».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Все в «украинском деле» постепенно трансформируется в (психодиагностический) «тест Роршаха» (для исследования личности). Другими словами, каждый видит то, что хочет видеть, начиная со стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора между президентом Соединенных Штатов и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно указанная беседа лежит в основе сигнала информатора, первоначально заблокированного министерством юстиции.

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В ходе этого телефонного разговора Дональд Трамп предложил своему собеседнику, который перед тем поведал ему о потребностях своей страны, втянутой в конфликт низкой интенсивности с пророссийскими сепаратистами, в оружии, начать расследование в отношении его политических противников. Демократы видят в этом злоупотребление властью в личных политических целях. Республиканцы же, наоборот, ничего такого в этом не усматривают».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В последнее время при рассмотрении хода развития тех или иных резонансных событий международной жизни стало модным делать ссылку на «тест Роршаха» в контексте политической символизации. Насколько это оправдано – другой вопрос. Но как бы то ни было, такое имеет место быть. Совсем недавно, к примеру, наблюдатели стали обращать внимание на то, что-де подписанная в Минске «формула Штайнмайера» в итоге превратилась в политический «тест Роршаха», в котором каждый увидел что-то свое. Теперь аналогичное видение формируется в отношении «украинского дела». «Тест Роршаха», представляющий собой психологический проекционный тест, был создан швейцарским психологом Германом Роршахом в 1921 году. Впервые он был опубликован в журнале Psychodiagnostik. Его еще называют тестом на шизофрению.

Издание News 24 опубликовало материал под названием «Selon un sondage d’opinion effectué par Swing, les chances de réélection de Donald Trump en 2020 sont bien meilleures que prévu» — «Судя по результатам опроса общественного мнения, проведенного агентством Swing, шансы Дональда Трампа на переизбрание в 2020 году намного выше, чем ожидалось».

В нем говорится так: «Господин Трамп, похоже, уже заложил фундамент для кампании по переизбранию на новый срок, и базироваться она будет на сопоставлении его достижений с результатами деятельности «радикальных социалистов», которые, по его словам, сейчас возглавляют Демократическую партию. Выборы должны состояться 3 ноября 2020 года.

Данные опроса показывают, что расследование по делу об импичменте, которое ведется вот уже больше месяца и поддерживается большинством американцев, не подорвало надежд Трампа на переизбрание.

Вчера комитет (по разведке Палаты представителей США), который контролируется демократами, инициировавшими это расследование, опубликовал стенограммы данных в закрытом режиме показаний двух ключевых свидетелей украинского скандала о попытках Трампа заставить страну завести следственное дело в отношении господина Байдена.

Истории Мари Йованович, бывшего американского посла на Украине, и Майкла МакКинли, высокопоставленного чиновника Госдепартамента, выявили дополнительные подробности случая, давшего толчок процессу импичмента.

Госпожа Мари Йованович, которая была уволена со своего поста, сказала, что она считает себя жертвой клеветнической кампании, развязанной отчасти личным адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Майкл Маккинли сказал, что он в Государственном департаменте выступал с предложением обнародовать заявление о поддержке Мари Йованович, но оно так и не появилось».

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