Быть патриотами и покупать отечественное мясо птицы призвал казахстанцев Божко

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Быть патриотами и покупать отечественное мясо птицы призвал казахстанцев президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

«Призываю всех отдавать предпочтение местному производству, покупать свежее охлажденное мясо птицы, которое более полезно и более безопасно (чем замороженные окорочка из США – КазТАГ). И потом поддержка местного производства – это рабочие места, это налоги», — сказал Божко в ходе IV Центрально-Азиатского агротехнологического саммита в среду.

Именно импорт, по его мнению, является одним из самых важных факторов, сдерживающих развитие отечественной мясной отрасли. Также несправедливым он считает таможенный режим.

«Импортная курятина из США заходит в Казахстан беспошлинно, это было условием для вхождения Казахстана в ВТО. На сегодня американские окорочка дешевле. Американский рынок предпочитает филе и крыло, окорочка не пользуются спросом, и производители могут их экспортировать в другие страны по более низкой цене, даже ниже себестоимости. А у нас продается все, но себестоимость отечественной птицы получается выше, чем та цена, по которой к нам заходит окорочка из США», — говорит Божко.

По озвученным им данным, в Казахстане ежегодно производится до 200 тыс. тонн мяса птицы в год, при том, что потребляется более 350 тыс. тонн.