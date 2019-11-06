Нур Отан. Критика без согласования 06.11.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Интервью 121 0 Гражданский активист Юрий Маленьких своё шестое заявление о восстановлении в партии обнаружил в мусорной корзине Похожие материалы: «Во-первых, никакого вмешательства в работу президента со стороны Елбасы нет и не будет. Во-вторых, Токаев — это не второй Назарбаев». «Одна партия «Нур Отан» не может выражать мнение всего общества». «Китайская компания подняла зарплату работникам после протестов» Почти 100 школ Казахстана не подключены к интернету Система E-learning стоимостью Т35 млрд не была принята в эксплуатацию Реализация ГЧП-проектов через аукционы и создание якорного фонда ожидаются в РК План Назарбаева и план Токаева: совпадают или только пересекаются?