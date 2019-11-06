Власти Казахстана призвали религиоведов работать точечно с «группами риска»

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Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр информации и общественного согласия Даурен Абаев призвал религиоведов работать точечно с «группами риска».

«За последние три года организовано и проведено свыше 77 тыс. разноформатных мероприятий с охватом в 5 млн человек. Однако в дальнейшем эту работу нужно делать более точечно. Необходимо сокращать общие профилактические мероприятия и делать один акцент на группах так называемого риска. Это безработные, самозанятые, студенческая молодежь, люди, которые работают вахтовым методом», — сказал Абаев в среду на IX форуме религиоведов Казахстана.

В кулуарах форума он уточнил, почему данные категории входят в «группу риска».

«Группа риска заключается в том, что религиозные деструктивные силы больше с ними работают. Поэтому надо точечно информацию им доносить. (Под самозанятыми – КазТАГ) я имею в виду тех, кто работает на рынке», — объяснил Абаев.

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