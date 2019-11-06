Четвертую часть всего КПН в РК платят субъекты малого и среднего бизнеса – МНЭ

Алматы. 6 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Четвертую часть всего корпоративного подоходного налога (КПН) в Казахстане платят субъекты малого и среднего бизнеса, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Всего уплата КПН без нефтяного сектора составляет Т1,6 трлн. Из них почти Т400 млрд приходится КПН на МСБ», — сказал Даленов, отвечая на вопрос депутата мажилиса Альберта Рау в среду.

Министр отметил правоту мажилисмена по поводу налога на добавленную стоимость (НДС) и КПН.

«Он волатильный. Я сам работал в 1999 году в министерстве финансов, тогда КПН и НДС пополам делился между республикой и областью. Теперь, памятую о волатильности, выстроена следующая модель – КПН от нефтяных компаний уходит в Нацфонд, крупные предприятия, включая рудники, металлургию, горнорудный сектор тоже платят в республиканский бюджет. У местного бюджета останется КПН малого и среднего бизнеса (МСБ), который не связан с внешней конъюнктурой», — пояснил глава миннацэкономики.

Всего у Казахстане 1,3 млн субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, дополнил министр, а КПН в общеустановленном режиме платит 78 тыс. субъектов.

«Что касается 30% норматива (КПН для МСБ – КазТАГ), то мы исходили из того, что сегодня средний процент передачи налогов – социальный налог, подоходный налог – около 25% по стране. Мы поставили порог 30%, в дальнейшем, если в каком-то районе количество МСБ большое, есть большой потенциал, значит, можно там использовать повышающий коэффициент. В течение 2020 года мы проведем мониторинг и дадим на его основе дополнительные указания, как повысить данный норматив», — резюмировал Даленов.