Нур-Султан. 6 ноября. КазТАГ – Российским казахам выдадут специальные карты для участия в казахстанских программах, сообщают государственные СМИ.

«Они казахи, при этом граждане Российской Федерации. У них такой вот статус, двойной. И могут использовать как российское законодательство, меры государственной поддержки, так и казахстанское. Использовать все ресурсы, которые есть в нашей стране, в институтах развития у нас есть много разных проектов, мы их будем обсуждать», — сказал первый вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Талгат Адуов в рамках межрегионального форума Казахстана и России в Омске.

Как отмечается, «карта казаха» поможет соотечественникам из-за рубежа участвовать в казахстанских госпрограммах, учиться и получать финансовую помощь.