«Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация»

Сетевые СМИ о проблемах государственного языка

Батырбек ИМАНГАЛИЕВ – ««Он сделал меня казашкой»: как Димаш Кудайберген в одиночку прославляет казахский язык во всем мире» — Знаменитый казахстанский певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН стал одним из самых ожидаемых гостей на закрытии кинофестиваля «Шелковый путь» в Китае. На торжественном мероприятии артист выступил под сопровождение казахских музыкальных инструментов и сорвал бурю оваций. Завершающей кинофестиваль песней стала казахская народная композиция «Самал тау», вызвавшая ликование публики.

Димаш КУДАЙБЕРГЕН. (Фото — из открытых источников)

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда г-н Кудайберген вызывал интерес у тысяч людей к казахскому языку своим невероятным талантом. В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz выяснила, как талантливому исполнителю удавалось в одиночку прославлять свой родной язык на весь мир.

Однако не только фанаты певца из Китая отличались таким рвением к изучению казахского языка. После трансляции его феерических концертов желание изучить наш государственный язык появлялось и у французских, и у украинских, и даже у африканских слушателей.

Многие иностранные зрители неоднократно отмечали, что никогда бы не подумали, что казахский язык может звучать так красиво и мелодично, что и стало одной из причин в тяге к его изучению. Также поклонники заявляли, что очень хотели бы понимать, о чем поет Димаш, не только благодаря переводам песен в Интернете.

«В столице Казахстана растёт молодое поколение манкуртов, забывших родной язык» — Портал Аlashainasy.kz, ссылаясь на facebook-страницу Бекболата КАРЖАНА, опубликовал материал о том, почему в столице в последнее время стало очень неудобно разговаривать на государственном языке.

О том, что неудобно разговаривать на казахском языке, автор слышал не от представителей других национальностей, а от самих казахов, проживающих в столице. Автор сетует, что все делопроизводство на 100 процентов ведется на русском языке. Если кто-то и захочет сдать документы на казахском, то он потеряет время на создание казахского шаблона, да и, скорее всего, никто не станет принимать бумаги, заполненные на казахском.

Асель ОМИРБЕК – «Уроки казахского: почему выпускникам русских школ они почти ничего не дали?» — Казахский язык в русских школах преподается как бы на системном уровне уже несколько десятилетий, однако число выпускников, которые могут похвастать умением общаться на нем, по-прежнему стремится к нулю. И сегодня для всех стало очевидным, что нужны кардинальные изменения.

Назира ДАРИМБЕТ, независимый журналист — Если вы имеете в виду, что дети после выпуска из русскоязычной школы не могут двух слов связать по-казахски, то да, такая проблема есть. И она существует еще с советских времен. С тех пор осталось презрительное отношение русских школ к этому предмету, преподавание ведется по остаточному принципу. Я тоже окончила русскую школу, где на уроках казахского языка мы обычно бездельничали. Хоть убейте, ничего не помню из школьного курса казахского. Язык, литературный, я самостоятельно стала учить уже после школы.

Да бог с ним, с советским периодом, – мне непонятно, почему такое отношение к казахскому языку в русских школах сохраняется до сих пор. Казахстан уже почти 30 лет является независимой страной, но ситуация не изменилась. В чем дело?

Как изменить ситуацию? Наверное, не скажу ничего нового, но, на мой взгляд, побудить интерес к изучению казахского может четкая и действенная государственная языковая политика. Чтобы и учить его, и преподавать было престижно, необходимы современная методика, качественные учебники для любого возраста. Но при этом надо понимать, что даже самые замечательные методики и учебники не дадут эффекта, если у человека не будет мотивации к изучению языка.

Татьяна КИСЕЛЕВА – «Как развивать казахский язык?» — Число казахстанцев, знающих казахский язык, растет. Но проблема в том, что большинство ограничиваются его знанием лишь на бытовом уровне. Сегодня даже среди лингвистов не прекращаются дискуссии, как правильно подобрать то или иное слово. Об этом недавно упомянула и спикер Сената Дарига НАЗАРБАЕВА, предложив вынести этот вопрос на обсуждение. Ведь несовершенство языка отражается и на государственной документации, а это уже серьезный юридический вопрос.

Исторический опыт показывает, что любой язык в значительной степени развивается благодаря переводной литературе, в том числе мировых шедевров, и приобщения к ним носителей языка. В свое время не миновал этот путь и русский язык. Благодаря многим русским поэтам и писателям, в том числе и признанным классикам, был создан огромный пласт переведенных на русский язык произведений. В результате отпали анахронизмы, диалекты, систематизировалось словоупотребление. И сейчас современный русский язык — результат длительной кропотливой работы.

По мнению политолога Жумабека САРАБЕКОВА, развитию казахского языка может способствовать увеличение числа авторов, пишущих на казахском — Любой язык — это живой организм, который все время модернизируется и развивается. Конечно, в этот процесс вовлечен и казахский. Но для его развития нужен качественный контент на этом языке.

«Развитие казахского языка: нужен закон и специалисты» — Расширение сферы и повышение качества использования казахского языка сталкивается в Казахстане со множеством проблем. По мнению лингвиста Анар ФАЗЫЛЖАН, решение этого вопроса зависит не только от тех, кто занимается развитием языковой политики. Необходим системный разносторонний подход.

В целом нужно стремиться к тому, чтобы в поддержке казахского языка был заинтересован не только государственный сектор, но и бизнес.

— И регулироваться это должно инструментальными нормативными законами. К моему большому сожалению, в отношении государственного языка сегодня нормативная база несовершенна и не адаптирована к вызовам современности.

Как была принята в 1989 году, так и действует до сих пор безо всяких изменений

Принятый закон «О языках» функционирует с небольшими поправками до сих пор. Нам надо принимать закон «О государственном языке» — это сделали все постсоветские государства.

В нашем законе прописано, что знание госязыка — долг каждого гражданина. Но такая формулировка не способствует повышению социального статуса языка.

Должно быть прописано, что каждый гражданин Казахстана обязан знать казахский язык, а также употреблять его в тех или иных сферах, — подчеркивает Анар Фазылжан.

Развитие казахского языка зависит еще и от квалификации специалистов-лингвистов. Как отмечает Анар Фазылжан, во многих направлениях ощущается острая нехватка специалистов. Филологическое направление в образовании уже давно нуждается в реформировании.

Не хватает, по ее словам, и филологов-спичрайтеров — Наша политическая элита мало общается со своим электоратом на казахском языке. Политик должен не только говорить на государственном языке, но и знать хотя бы азы ораторского искусства.

Кенже ТАТИЛЯ – «Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация» — Наше издание часто поднимает проблемы, касающиеся судьбы казахского языка, и почти каждая такая публикация вызывает у читателей далеко не однозначную реакцию. Некоторые даже называют нас чуть ли не врагами казахского языка. Но критический взгляд на его нынешнее состояние, неприятие попыток изменить ситуацию сугубо административными методами (обязать всех знать казахский, ограничить хождение русского и т.д.) продиктованы ничем иным, как осознанием того, что он сможет занять подобающее его конституционному статусу место только в том случае, если станет по-настоящему востребованным. А чтобы это случилось, необходима его коренная, в чем-то даже революционная, модернизация. И пока этого не произойдет, казахский язык по-прежнему будет прозябать на обочине процессов глобализации.

Складывается какая-то парадоксальная ситуация. С одной стороны, носителей языка с каждым годом становится все больше, а с другой, уровень востребованности казахского и особенно качественный уровень его использования по-прежнему оставляют желать много лучшего.

Так в чем же главная причина такого положения дел? Из всего сонма мнений по этому поводу мне ближе всего точка зрения известного исследователя Канагата ЖУКЕША. Не ручаюсь за дословность, но основной смысл его рассуждений сводится к следующему. Казахский язык есть продукт аграрного общества, каковым он остается по сей день. И до тех пор, пока мы, казахи, не избавимся от этого аграрного мышления, наш язык не будет соответствовать вызовам эпохи и особенно процессам глобализации.

Не стану углубляться в эту тему, но, думается, вывод напрашивается не самый позитивный. Как выразился другой мой собеседник, попросивший не называть его имени, казахский язык в его нынешнем состоянии невозможно внедрить в современные реалии. По одной простой причине: он попросту несовременен. Могу только представить, какие громы и молнии обрушатся на меня после этого пассажа. Но, как гласит восточная мудрость, сколько ни говори халва, во рту слаще не станет.

Сегодня есть еще один критерий дееспособности любого языка – Интернет. В этом смысле позиции казахского, откровенно говоря, дохленькие. То же самое касается книгоиздания, особенно когда речь заходит о выпуске специализированной литературы. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти на казахские факультеты любого алматинского вуза. И преподаватели, и студенты поголовно сетуют на нехватку монографий и вспомогательной литературы на казахском языке.

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