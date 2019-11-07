15-летний подросток умер на тренировке до приезда медиков – горздрав Алматы

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – 15-летний подросток умер на тренировке до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

«Вызов поступил в службу скорой помощи по первой категории срочности, незамедлительно была отправлена близлежащая бригада. Время доезда до пациента составило восемь минут. Смерть наступила до приезда медицинских сотрудников», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее в соцсети одна из матерей – врач Жибек Жолдасова написала, что накануне ее «сын, как и его товарищи по команде, пережили жуткий стресс».

«На их глазах умер их ровесник. Все произошло во время тренировки. По словам сына, особых нагрузок в этот день не было, разминка, а потом просто играли. Парень вдруг схватился за сердце, упал и умер. Приехали две бригады скорой, но спасти не смогли. Подросткам всего 13-15 лет и справку о состоянии здоровья, требуют с первой тренировки. У всех ребят такие справки имеются, мы даже УЗИ сердца сыну проводили. (…) Поздним вечером по просьбе тренера снова всех вызвали уже давать показания полиции», — сообщила врач.

Позже в пресс-службе департаменте полиции Алматы сообщили, что факт скоропостижной смерти 15-летнего подростка на тренировке расследуется управлением полиции Алмалинского района. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.