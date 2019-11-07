Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – На 6% вырос товарооборот между Казахстаном и Францией за девять месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«За девять месяцев товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на более чем 6%, до $3,4 млрд. Приток прямых французских инвестиций в экономику РК в первой половине текущего года увеличился более чем на 24%, до $537 млн», — говорится в сообщении по итогам встречи премьера Аскара Мамина с представителями торгово-промышленной палаты «Франция-Казахстан» во главе с ее президентом Жераром Фриесом.

Как уточнили в правительстве, в Казахстане в различных сферах действуют порядка 230 предприятий с участием французского капитала, включая такие крупные транснациональные корпорации, как Total, Orano, Alstrom и другие.

«За годы независимости компании Франции инвестировали в Казахстан свыше $16,4 млрд», — сказано в сообщении.