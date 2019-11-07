«Алматыэлектротранс»: Треть пассажиров – «зайцы», а половина жалоб не подтверждается

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Треть пассажиров в Алматы – «зайцы», а половина жалоб не подтверждается, сообщил генеральный директор ТОО «Алматыэлектротранс» Гани Тажиев.

«Пассажиры должны платить за проезд. Согласно оплатам мы просчитываем регулярность подачи автобусов, заменяем автобусы – покупаем новые. Исследования же показывают, что 30% пассажиров не оплачивают проезд. Согласно этим данным, мы добавляем или меняем автобусы на маршрутах», — сказал Тажиев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, чаще всего не оплачивается проезд в «час пик» в переполненных автобусах.

Также горожане жалуются на работу автобусов.

«Половина жалоб пассажиров – 50% – не подтверждается», — сказал спикер.

Он привел пример, когда один из пассажиров написал в жалобе, что папа уехал, а дети остались на остановке 12-го маршрута, а на самом деле этот пассажир ехал с собакой без намордника и водитель не впустил его в салон, и тогда пассажир отомстил водителю.

«Характер жалоб изменился. Люди уже редко жалуются на то, что упали в автобусе, мы обучаем водителей. Люди жалуются, например, на сломанный поручень, грязные сидения. Есть пассажиры, провоцирующие водителя – снимающие его на видео», — отметил глава «Алматыэлектротранса».

Часть пассажиров обращается в компанию, по его словам, не по адресу, «Алматыэлектротранс» – лишь один из 14 алматинских перевозчиков.

«Мы работаем с этими сообщениями и благодарим пассажиров за обратную связь, согласно которой мы координируем нашу работу. В ближайшее время прибудут 60 единиц 18-метровых автобусов и до конца декабря мы полностью изменим 38-й маршрут», — пообещал Тажиев.

В свою очередь, заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов сообщил, что на сегодня полностью обновлены автобусы на маршрутах 92 и 32. На очереди маршруты 118, 63, 120. В целом, по данным городских властей, обновление подвижного состава превышает 80% (1335 автобусов).