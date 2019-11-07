Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Автобусные парки Нур-Султана просят повысить цены на билеты из-за долгов, передает корреспондент агентства.

«С начала года у нас накопился долг в Т1,8 млрд. По этой причине мы не смогли пройти конкурс на топливо у поставщика. Сейчас нам приходится с ними судиться. Из-за задолженности горючего в автопарке осталось на неделю – в понедельник оно закончится», — сообщил в четверг представитель автобусного парка №1 на заседании постоянной комиссии маслихата Нур-Султана во время обсуждения бюджета на 2020-2022 годы.

Как сообщили представители столичных властей, в 2020 году на субсидирование автопарков запланированы лишь Т4 млрд. При этом долги управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана перед автопарками превышают Т5,8 млрд.

По словам перевозчиков, убытки связаны с низкими ценами на билеты, отмечая, что при себестоимости проезда в Т189, от пассажиров они получают лишь Т66, а Т33 – это субсидии. Кроме того, отмечены потери от перевозки льготной категории граждан и пересадок. В связи с этим перевозчики попросили городские власти поднять стоимость проезда до Т200.

«В этом году закрылся автопарк №8. 9 ноября 2019 года автопарк №2 планирует заявить о прекращении своей деятельности. Сейчас задолженность перевозчиков составляет Т2,7 млрд, по топливу эта сумма уже приблизилась к Т1,6 млрд. В то время как управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сами задолжали им Т5,8 млрд. На этот год было выделено Т5,9 млрд, но как видите этого не хватило. А как было озвучено Нурланом Солтанбековым (представителем управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – КазТАГ), на следующий год будет выделено только Т4 млрд», — сказал заместитель председателя правления ТОО «Астана LRT» Бауржан Сеитов.

Еще Т150 млн, по его словам, необходимо на строительство новых остановочных павильонов.