Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Статус ряда мест пересечения границы Казахстана и России может измениться, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Планируется дополнительно проработать вопрос о необходимости изменения статуса мест пересечения границы на казахстанско-российской государственной границе: Казталовка–Фомин, Молодость–Верхний Баскунчак, Балкудык–Харабали, Жиренкопа–Первомайское, Айтеке би–Союзное на двусторонние пункты пропуска», — говорится в сообщении по итогам XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», который состоялся в четверг в Омске.

Как отмечается, в ходе пленарного заседания между МИИР РК и министерством транспорта РФ была подписана программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе.

«Стороны намерены развивать приграничное сотрудничество посредством: анализа состояния пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе; анализа перспектив развития грузо- и пассажиропотока через пункты пропуска на казахстанско-российской государственной границе; модернизации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе; пересмотра статуса ряда пунктов пропуска в зависимости от потребностей регионов», — уточнили в МИИР.