Частный утилизатор авто и шин получает около $400 млн в год

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ — Частный утилизатор авто и шин ТОО «РОП» получает около $400 млн в год, заявил член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай.

«В Казахстане с численностью в 18 млн человек ТОО «РОП» только за 2018 год собрал около $400 млн. Цифра, мягко говоря, чудовищная», — сообщил Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.

Он отметил, что «в России к этому вопросу подходят с большой осторожностью».

«Так, Государственное предприятие «РосЭкоОператор» (Российский экологический оператор, РЭО – КазТАГ) в 2017 году начал с изучения рынка, анализа последствий введения сборов. В 2018 году сборы на утилизацию по всей России, где проживает 147 млн человек, составили $30 млн. В 2019 году планируют собрать $40 млн», — привел в пример член НСОД.

Возвращаясь к ТОО «РОП» и к сумме сбора в 2018 году, Амиртай задался вопросом, «а что будет в 2019 году?»