Парламент одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Украиной об экстрадиции

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Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Cенат парламента РК принял закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции».

«Договор (между Казахстаном и Украиной об экстрадиции – КазТАГ) совершен 29 октября 2018 года в Нур-Султане. Договор регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения суда в исполнение. (…) Такие соглашения есть с 21 страной», — сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

Закон «О ратификации договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции» принят единогласно.

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