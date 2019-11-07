Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юге и западе республики – без осадков. Местами ожидаются усиление ветра с порывами, туман, гололед, низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и утром снег. Туман, гололед. Ветер юго-западный 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура днем 0+2, ночью -1-3.

В Алматы облачно, временами осадки, туман. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +2+4, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура днем +9+11, ночью -2-4.

В Акмолинской области ночью местами ожидается снег, местами – туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем усилится ветер с порывами до 23 м/с. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой дождь со снегом, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Павлодарской области местами ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +1+6, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, местами – туман, гололед, низовая метель, на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Алматинской области местами ожидаются осадки, туман, местами – гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Кызылординской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью +2+7.

В Атырауской области местами ожидается туман. Днем +7+12, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, туман. Днем +9+14, ночью +2+7.

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Туркестанской области днем +8+13, ночью 0-5.

В Актюбинской области днем +3+8, ночью -1-6.

«В ближайшие сутки на горных реках востока, юга и юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности, также на отдельных малых реках возможно появление первых ледовых явлений», — предупредили синоптики.