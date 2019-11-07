Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Казахстан и Россия утвердили концепцию программы приграничного сотрудничества, сообщает ТАСС.

«Ряд российско-казахстанских двусторонних документов, в том числе концепция программы приграничного сотрудничества, подписаны на межрегиональном форуме двух стран. Церемония обмена соглашениями прошла в четверг в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в общей сложности принято восемь двусторонних документов. Среди них – концепция программы приграничного сотрудничества России и Казахстана, а также программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на российско-казахстанской границе.

«Ранее в четверг, выступая на форуме, президент РФ призвал региональные власти двух стран и федеральные ведомства активнее подключиться к содержательному наполнению программы приграничного сотрудничества конкретными проектами и инициативами. Что касается улучшения приграничной инфраструктуры и расширения пропускной способности пограничных переходов, то этим вопросам, по мнению Путина, следует уделить особое внимание», — сказано в сообщении.

Также на форуме была подписана программа сотрудничества между минкультуры России и министерством культуры и спорта Казахстана на 2020-2022 годы, меморандум о взаимопонимании в области молодежной политики. Кроме того, соглашения о сотрудничестве заключили ряд регионов Казахстана и России. Аналогичный документ подписан между Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства и Фондом развития предпринимательства Казахстана.