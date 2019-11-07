Освободить почти 30 судей от должностей рекомендовал Высший судебный совет Казахстана

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Освободить почти 30 судей от должностей рекомендовал Высший судебный совет (ВСС) Казахстана, сообщает пресс-служба аппарата ВСС.

«На заседании ВСС были рассмотрены семь обращений судей, которые обжаловали решения судебного жюри о привлечении их к дисциплинарной ответственности. Изучив все материалы, члены совета по итогам обсуждения пришли к выводу, что решения судебного жюри обоснованы, и проголосовали за то, чтобы оставить их в силе. Таким образом, один из судей получил замечание, еще шестеро рекомендованы к освобождению от должности судей за совершение нарушений законности при рассмотрении судебных дел, а также за совершение проступка, противоречащего судейской этике. Кроме того, ВСС рекомендовал к освобождению от должности еще 23 судьи», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

13 из указанных 23 судей, как уточнили в аппарате ВСС, покидают судейский пост в связи с уходом в отставку, один в связи с выходом на пенсию, еще четверым предстоит перевод в другие суды.

«Четверо судей увольняются по собственному желанию, и еще один попросил освободить его от должности судьи в связи с переходом на другую работу», — сказано в сообщении по итогам заседания ВСС.

«Н заседании ВСС рассмотрены две кандидатуры на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста. Также Советом рекомендованы по итогам конкурсного отбора кандидаты на занятие вакантных должностей судей Верховного суда Республики Казахстан. Заявления для участия в этом конкурсе подавали 49 кандидатов. Однако, по различным причинам до финального этапа дошли 35 из них. По этим кандидатам, помимо стандартных процедур оценки и проверки, впервые были применены дополнительные инструменты оценки, а также проведен опрос мнений коллег и общественности. Было получено более 500 комментариев и писем о кандидатах», — уточнили в пресс-службе.