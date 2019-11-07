Токаев и Путин обсудили перспективы развития двусторонних отношений Казахстана и России

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин обсудили перспективы развития двусторонних отношений Казахстана и России, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Омск для участия в XVI Форуме межрегионального сотрудничества, провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне», — говорится в сообщении в четверг.

Президент Казахстана выразил признательность за гостеприимство, отметив эффективность и плодотворность форума.

«В 2003 году благодаря усилиям нашего первого президента Нурсултана Назарбаева и вашим усилиям здесь состоялась первая встреча на межрегиональном уровне. Этот механизм был запущен на полную мощь и проявил себя с самой лучшей стороны как эффективный инструмент взаимодействия регионов. Крайне важно и очень показательно, что объем торговли между регионами наших стран растет. Мы достигли больших успехов в промышленной кооперации, в сотрудничестве в области сельского хозяйства, поэтому, думаю, сделан очень большой задел», — сказал Токаев.

Глава РФ отметил важность ставшего традиционным форума, который связывает регионы России и Казахстана.

«Отношения между нашими странами развиваются успешно. В прошлом году рост оборота был свыше 14%. Продолжают расти инвестиции. Мы встречаемся регулярно, тем не менее, всегда есть темы, которые требуют нашего особого внимания», — сказал Путин.