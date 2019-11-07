Назначен замканцелярии премьер-министра Казахстана

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Назначен заместитель канцелярии премьер-министра Казахстана, сообщает пресс-служба главы кабмина.

«Распоряжением премьер-министра РК Каримов Айдын Мейрамбекович назначен на должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в сообщении в четверг.

Каримов с апреля 2019 года занимал должность заведующего отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьера, до этого он в 2017-2019 годы был заведующим отделом внешних связей и протокола – шефом протокола руководителя правительства, а еще раньше – в 2016-2017 годы занимал пост заместителя заведующего отделом внешних связей и протокола главы кабмина.