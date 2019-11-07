Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – В 10 казахстанских вузах до конца ноября пройдут проверки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«В течение ноября текущего года комитетом по обеспечению качества образования в сфере образования и науки МОН РК предусмотрена проверка в 10 вузах страны. Основанием проверки является профилактический контроль и устранение нарушений, выявленных ранее в ходе профилактического контроля», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как уточнили в МОН, на сегодняшний день завершается проверка в трех вузах: академия «Кайнар», гуманитарно-технический институт «Акмешит» и Академия гражданской авиации.

«В случае выявления фактов грубого нарушения законодательства, будут рассмотрены административные дела с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на образовательную деятельность», — сказано в сообщении.

До конца ноября МОН планирует проверить еще семь вузов.