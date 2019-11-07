Новый закон позволит таможенникам стран СНГ работать напрямую

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Cенат парламента РК принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», который позволит таможенникам стран СНГ работать напрямую.

«С момента подписания соглашения (о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах – КазТАГ) прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений протоколом, изложив его в новой редакции. (…) Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств-участников СНГ, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств», — сообщил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

Сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года» единогласно.

Напомним, 30 октября МИА КазТАГ сообщало, что до одного месяца планируют сократить период на выполнение запроса таможенникам внутри Содружества независимых государств (СНГ). По словам вице-министра финансов РК Каната Баедилова, «ранее на выполнение запроса в рамках действующего соглашения (о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах) таможенным органам государств-участников СНГ требовалось около 6-8 месяцев, а иногда и больше».