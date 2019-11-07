Новый закон позволит таможенникам стран СНГ работать напрямую

Новости 103 0
Какой флаг нужен Евразийскому Союзу Какой флаг нужен Евразийскому Союзу
10466

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Cенат парламента РК принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года», который позволит таможенникам стран СНГ работать напрямую.

«С момента подписания соглашения (о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах – КазТАГ) прошло более 20 лет, в связи с чем нормы данного соглашения необходимо усовершенствовать путем внесения соответствующих изменений протоколом, изложив его в новой редакции. (…) Одним из нововведений является обмен запросами, который будет осуществляться как между центральными таможенными органами государств-участников СНГ, так и непосредственно между территориальными таможенными органами государств», — сообщил исполняющий обязанности министра финансов РК Берик Шолпанкулов на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

Сенат принял закон «О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года» единогласно.

Напомним, 30 октября МИА КазТАГ сообщало, что до одного месяца планируют сократить период на выполнение запроса таможенникам внутри Содружества независимых государств (СНГ). По словам вице-министра финансов РК Каната Баедилова, «ранее на выполнение запроса в рамках действующего соглашения (о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах) таможенным органам государств-участников СНГ требовалось около 6-8 месяцев, а иногда и больше».

Похожие материалы:

  1. Главы правительств стран ЕАЭС сделали совместное заявление о сотрудничестве с Китаем
  2. Парламент одобрил ратификацию договора между Казахстаном и Украиной об экстрадиции
  3. Власти Казахстана призвали религиоведов работать точечно с «группами риска»
  4. Токаев подписал закон о ратификации рамочного соглашения с Северным инвестбанком
  5. В Казахстане необходимо разработать закон о защите прав пожилых людей

Новости партнеров

Загрузка...