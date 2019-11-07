В Алматы открыли памятник Шамши Калдаякову

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Алматы открыли памятник автору гимна Казахстана – композитору Шамши Калдаякову.

«Был объявлен конкурс, из 50 проектов был выбран наш, где композитор сидит на скамейке. Мы считаем, что так Шамши Калдаяков будет ближе к народу, можно присесть рядом с ним. Рядом с таким памятником также будет удобно фотографироваться», — сказал член авторского коллектива Айдос Буркитбаев в ходе официальной церемонии открытия памятника в четверг.

Памятник композитору выполнен из бронзы и установлен на гранитный постамент в сквере между Дворцом Республики и гостиницей «Казахстан».

Калдаяков родился в 1930 году, но профессионально музыкой начал заниматься в 1955 году, поступив в Ташкентское музыкальное училище. Переехав в 1956 году в Алматы, он продолжил обучение на отделении композиции в Государственной консерватории им. Курмангазы, но впоследствии был отчислен за якобы неправильную гармонию. Отсутствие образования впоследствии стало причиной, что Калдаякова так и не приняли в Союз композиторов СССР – его кандидатуру отклоняли трижды. Но в Казахстане в 1965 году он стал лауреатом премии Ленинского комсомола, в 1980 – заслуженным работником культуры республики, в 1990 – народным артистом страны. Умер композитор в 1992 году на 62-м году жизни.

Калдаяков – автор 55 песен. Его не зря называют «королем казахского вальса» – песни Калдаякова отличает сочетание мотивов вальса и народных песен-сказаний. А написанная им еще в 1956 году патриотическая песня «Мой Казахстан» в 2006 году стала официальным гимном РК.

Именем Калдаякова названы улицы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе. Его имя носит Центральный концертный зал в Алматы. В 2006 году памятник композитору был установлен в его родном городе – Шымкенте, в 2010 году там же появился культурный комплекс «Мир Шамши». С 1992 года в стране проводится конкурс, на сегодня ставший Международным фестивалем песни им. Калдаякова «Мой Казахстан».