Почему Казахстан взялся за газификацию своей столицы, спустя почти полтора десятилетия после повторной газификации столицы Грузии?!

К вопросу о том, почему для властей РК грузинская «рубашка» оказалась к телу ближе казахстанской «рубашки»

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на состоявшемся 8 октября совещании по вопросам дальнейшего развития столицы, с возмущением говорил о неготовности Нур-Султана к подключению газопровода. Акимат же стольного града РК теперь, сообщив, что строительство газораспределительных сетей в городе разделено на три очереди, заявляет о своем ожидании завершения прокладки их первой очереди лишь в конце 2020 года. То есть полной газификации столицы, похоже, остается ждать еще, по меньшей мере, пару-тройку лет.

Издание Natural Gas World ндавно опубликовало статью под названием «Kazakhstan Completes Welding of Major Pipeline» — «Казахстан завершает сварочные работы на магистральном трубопроводе».

В ней со ссылкой на распространенный акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) пресс-релиз говорится о том, что автоматические сварочные комплексы на 1061-километровом трубопроводе «Сарыарка» полностью завершили работу, и газовая магистраль должна быть подготовлена к сдаче в эксплуатацию в начале следующего года. При появлении этой новости возникла, помнится, такая мысль: город Нур-Султан будет наконец-то, то есть спустя 23 года после того, как туда была передислоцирована столица Казахстана, газифицирован. Но такие ожидания оказались преждевременными. Теперь же возникает другая мысль: хорошо, если Нур-Султан будет полностью газифицирован, спустя хотя бы четверть века после того, как туда была передислоцирована столица.

Что и говорить, уж очень долгий срок. В особенности, если учесть то, что речь идет о главном городе такой страны, которая уже в течение 120 лет добывает углеводороды. А ведь именно в течение этих самых двадцати с лишним лет, которые прошли со времени обретения бывшим областным центром статуса столицы республики, Казахстан, из года в год стремительно наращивая объемы добычи энергоносителей, вошел в число крупнейших нефтедобывающих и газодобывающих стран. Но при этом у властей РК до того, чтобы предметно озаботиться вопросом газификации своей столицы, до совсем недавнего времени как-то руки не доходили. Строительство трубопровода «Сарыарка» началось в ноябре 2018 года – через 20 с лишним лет после объявления Нур-Султана (прежней Астаны) столицей. Куда раньше боссы отечественной нефтегазовой отрасли сочли нужным озаботиться вопросом повторной газификацией столицы… Грузии и поставок туда природного газа из Казахстана. На первый взгляд, это кажется невероятным. Но это – уже свершившееся событие. Вот такие факты служат тому подтверждением.

За двухлетний период в середине прошлого десятилетия – в 2005 и 2006 годах – страна явно была еще нетто-импортером природного газа. В 2005 году отрицательное сальдо баланса экспорт-импорт составляло – 3,8 миллиарда кубометров, а в 2006-м уже достигло — 5,2 миллиарда.

Тем не менее, в декабре 2005 года Казахстан принял на себя обязанность повторно газифицировать Тбилиси и поставлять в течение следующих 10 лет в Грузию по 2 миллиарда кубометров «голубого топлива» ежегодно, а в 2006-м начал его выполнять. Именно в этот период (если сказать точно — в мае 2006 года) Energy Information Administration, сайт министерства энергетики США, отмечал, что почти весь объем (87,5 процента) «голубого топлива», который Грузия планирует использовать в том году, поступит из Казахстана. А тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили дважды сделал вызывающие заявления (в сторону, надо полагать, Москвы). В первый раз он сказал так: «Клин со светом не сошелся на российском газе». А во второй раз изрек реплику следующего содержания: «Казахстан наступает на пятки России в газоснабжении Грузии».

Одним словом, факты убедительнейшим образом подтверждают то, что в 2005-2007 годах официальная Астана мобилизовала свои финансово-газовые возможности с целью оказать Грузии всемерную помощь в вопросе обеспечения ее «голубым топливом» и вообще в решении ее проблем с газом, и действовала в русле такого настроя. И делалось это – не удивляйтесь – в ущерб самой стране. Почему мы делаем такой вывод? Потому что, как выясняется, именно тогда, когда Казахстан добровольно, более того, по своей инициативе влез в хомут обязательства по поставкам 2 миллиардов кубометров газа в Грузию ежегодно и стал его с рвением выполнять, у него самого объем нетто-импорта для внутреннего отечественного рынка вырос с 3,8 миллиарда до 5,2 миллиарда кубометров. А производство, между тем, сократилось с 26,6 миллиарда кубометров до 25,6 миллиарда кубометров. И, тем нее менее, Казахстан наступал, по выражению Михаила Саакашивили, «на пятки России в газоснабжении Грузии», имея на внутреннем рынке производства и потребления газа дефицит в объеме 5,2 миллиарда кубометров. В общем, Казахстану тогда в действительности было не до оказания помощи поставками газа какой-то другой стране, которая даже не граничит с ним. Самому, что называется, кто бы помог. Но Казахстан рвался поставлять свой газ в Грузию, и если ему не удалось выполнить свои обязательства в полном объеме, то это случилось только потому, что, как объясняла потом грузинская сторона, российский «Газпром», так или иначе, препятствовал прокачке «голубого топлива» из Казахстана в эту закавказскую республику.

В вышеназванной статье из издания Natural Gas World трубопроводный проект «Сарыарка» характеризуется как составная часть усилий Казахстана по декарбонизации своей структуры энергопотребления. Может быть, это так и есть. Но такой проект, наверное, давно должен был быть реализован. Финансовые и материально-ресурсные возможности для этого имелись. Но только теперь руки дошли до такого дела.

Говорят, своя рубашка ближе к телу. То есть имеется в виду то, что для здравомыслящего человека собственные интересы должны быть важнее чужих интересов. Но в описанном выше случае для властей РК грузинская «рубашка» почему-то оказалась к телу ближе казахстанской «рубашки».

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