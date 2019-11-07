Еще одна специальная экономическая зона может появиться в Казахстане

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Еще одна специальная экономическая зона (СЭЗ) может появиться в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Правительство намерено создать в Актобе СЭЗ «Евразия» со сроком действия до 2044 года.

Власти Казахстана ожидают, что к 2024 году общий объем инвестиций на создаваемой СЭЗ достигнет Т20 млрд, из которых Т11,9 млрд – иностранные инвестиции, а Т8,1 млрд – казахстанские.

Ожидается, что к 2024 году на СЭЗ «Евразия» четырьмя участниками зоны будет создано 1695 рабочих мест, а доля местного содержания составит 65%.

Планируется, что объем произведенных товаров на СЭЗ к 2024 году достигнет Т2,3 млрд.

Для создания необходимой инфраструктуры СЭЗ «Евразия» из республиканского бюджета намерены потратить Т16 010 360 000.