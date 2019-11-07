Член НСОД предлагает национализировать ТОО «РОП»

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ — Член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай предлагает национализировать ТОО «РОП», передает корреспондент агентства.

«ТОО «РОП» срочно надо национализировать. Отдать под начало министерству экологии (министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, МЭГПР – КазТАГ)», — предложил Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.

Он считает, что это является решением вопроса многомиллионных сборов ТОО «РОП».

Ранее сообщалось, что частный утилизатор авто и шин ТОО «РОП» получает около $400 млн в год.

«В Казахстане с численностью в 18 млн человек ТОО «РОП» только за 2018 год собрал около $400 млн. Цифра, мягко говоря, чудовищная», — сообщил член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.

Он привел в пример Россию, где проживает 147 млн человек, и отметил, что в 2018 году сборы на утилизацию по всему РФ «составили $30 млн».