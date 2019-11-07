Программу военно-патриотического воспитания молодежи до 2025 года планируют принять в РК

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Программу военно-патриотического воспитания молодежи до 2025 года планируют принять в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Целью программы является создание условий для молодежи по повышению их ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации молодежных организаций для решения задач обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре Казахстана, обеспечение преемственности поколений казахстанцев, воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию», — говорится в документе, подготовленном министерством обороны Казахстана.

Задачами программы названы: 1) развитие научного и методического сопровождения системы военно-патриотического воспитания молодежи; 2) совершенствование и развитие форм и методов работы по военно-патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей молодежи и необходимости активного межведомственного взаимодействия; 3) развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур, районов, городов, областей над воинскими частями; 4) создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом военно-патриотического воспитания; 5) информационное обеспечение военно-патриотического воспитания на государственном и региональном уровнях, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации.

Ожидается, что программа будет реализована в два этапа: с 2020 по 2022 годы и с 2023 по 2025 годы.

«Целевые индикаторы: 1. Участие в реализации военно-патриотических мероприятий будет принимать 70% молодежи; 2. Военно-патриотические клубы, классы, кружки действуют в 100% организаций образования Республики Казахстан; 3. Учащиеся военно-патриотических клубов и классов, в том числе военно-патриотических клубов и классов «Жас Сарбаз» в организациях образования составляют 15%; 4. О программе военно-патриотического воспитания молодежи Республики Казахстан до 2025 года и мероприятиях, предусмотренных данной программой, проинформировано 100% граждан», — сказано в документе.

Финансирование программы планируют осуществлять за счет средств местных бюджетов, а также внебюджетных средств.