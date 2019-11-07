Система «Оңай» вывела из «тени» 40% пассажиропотока – акимат Алматы

Алматы. 7 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Система «Оңай» вывела из «тени» 40% пассажиропотока и 65% доходов от перевозок, сообщил заместитель руководителя управления городской мобильностью Алматы Ерлан Адилов.

«Система повысила прозрачность перевозок, вывела из «тени» 40% пассажиропотока и 65% доходов от перевозок», — сказал Адилов на пресс-конференции в четверг.

По данным системы электронного билетирования «Оңай», сейчас ежедневно в Алматы совершается 1,25 млн поездок.

По словам замглавы управления, в 2019 году ТОО «Транспортный холдинг» инвестировано дополнительно Т280 млн на закуп терминалов, серверов, программного обеспечения.

Он остановился и на эффективности городского метрополитена.

«Ежегодно алматинское метро перевозит более 14 млн человек. В текущем году уже перевезено более 13 млн пассажиров», — сказал Адилов.

За пять лет пассажиропоток в метро, по его данным, вырос в 2,2 раза – с 6,8 млн в 2014 году до 14,7 млн в 2018 году.

Расширение метро продолжается. С добавлением в 2021 году станций «Сарыарка» и «Достык», а это 3,1 км вдоль проспекта Абая, от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы, ежесуточный пассажиропоток составит 86 тыс. человек.

Также проектируются еще две станции метро: «Калкаман» и «Автовокзал Западный».