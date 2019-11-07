Воздержаться от громких слов в деле Манзорова призвал сенатор Лукин

Нур-Султан. 7 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Воздержаться от громких слов в деле заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова призвал депутат сената парламента РК Андрей Лукин.

«Ну, я бы, во-первых, воздержался от такой оценки (как борьба политических элит – КазТАГ). И призываю, опять же, наше общество воздержаться от каких-либо оценок, тем более таких громких слов как «противостояние» и то, что фиксируется в средствах массовой информации, в том числе в электронных. Поэтому это нормальный процесс. Еще раз говорю, будет поставлена конкретная точка, дано соответствующее разъяснение, которое, убежден, удовлетворит желание знать, судить именно то, что произошло», — сказал Лукин в кулуарах сената в четверг.

Он не согласен с мнением, что антикоррупционное ведомство ослабило свои позиции.

«Процесс обжалования, согласия, несогласия – каждый высказывает свою точку зрения. Нет, конечно, совсем другие функции идут (в антикоррупционной службе – КазТАГ). В первую очередь, это направлено на предупреждение и профилактику коррупционных правонарушений, и делается агентством в этом отношении достаточно большая работа», — сказал сенатор.

Ситуацию с задержанием Манзорова и прекращением уголовного дела в отношении него депутат объяснил открытостью для СМИ.

«Дело в том, что мы сейчас открыли для СМИ, для общества. Поэтому данный инцидент стал доступен для информации. Еще раз говорю, много чего неизвестно. Поэтому в конечном итоге точку поставит генеральная прокуратура, которая даст соответствующее открытое разъяснение. Я никакой стороны не принимаю, я жду только объективного решения ситуации и конкретного четкого разъяснения действующих норм законодательства», — отметил он.

Сенатор предложил дождаться ответа генпрокуратуры по делу Манзорова.

«Согласно официальному законодательству, агентство (по противодействию коррупции – КазТАГ) с соответствующим запросом (возражением – КазТАГ) обратилось в генеральную прокуратуру. В установленном законом сроки оно будет рассмотрено, дан соответствующий ответ, принято соответствующее решение. Убежден в том, что генеральная прокуратура даст полное разъяснение данному случаю. В двухнедельный срок она рассмотрит. В конечном итоге это месяц», — резюмировал Лукин.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 04.55 того же дня Манзоров был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание заместителя акима Алматинской области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября стало известно следствие переквалифицировало дело Манзорова со статьи 366 (получение взятки) на 190 (мошенничество) УК РК.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Багдат Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования.

30 октября заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание Манзорова.

31 октября сообщалось, что агентство РК по противодействию коррупции не согласно с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова. Сотрудник антикоррупционной службы сообщил, что «в ходе следствия уголовное дело истребовала генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления, в настоящее время мы с этим решением не согласны и подаем возражение».