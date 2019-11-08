Алматинская белка у входа в «Атакент» будет демонтирована

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинская белка у входа в КЦДС «Атакент» будет демонтирована, сообщил руководитель управления культуры Алматы Эрнар Курмашев.

«Белка должна была быть сожжена, но почему-то этого не случилось. Дано поручение акиму (Бостандыкского – КазТАГ) района белку демонтировать», — сказал Курмашев во время отчета на общественном совете (ОС) Алматы.

Вообще, демонтаж коснется не только белки, но и иных объектов, что портят облик Алматы.

«Все малые архитектурные формы (МАФ), которые выглядят неэстетично или поломаны-переломаны – сейчас большая работа будет проводиться по их демонтажу, это прямое поручение Бахытжана Абдировича (Сагинтаева, акима Алматы – КазТАГ). Проведен аудит, инвентаризация всех МАФов, фотографирование, определение тех, что портят облик города», — добавил Курмашев.

Также он сообщил, что в ближайшее время работа будет централизована: при управлении культуры планируется создать художественный совет, который будет согласовывать каждый МАФ, который планируется устанавливать в городе, и каждый мурал (мурал – картина или огромное «граффити», нанесенные на поверхность стены).

Отвечая на вопрос корреспондента МИА КазТАГ о сроках демонтажа белки, Курмашев сказал, что это «вопрос к акиму района, демонтажем нужно серьезно заняться, она немаленькая», но пообещал уточнить.

Член ОС Бекнур Кисиков отметил, что «идея белки была неплохая, но в какой-то момент она себя изжила».

Напомним, гигантская соломенная белка у входа в КЦДС «Атакент» на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова появилась в июле 2018 года. Установка обошлась в Т23 млн, из которых Т8 млн вложило креативное агентство Funk, а Т15 млн выделили из городского бюджета. Автором скульптуры выступил британский художник-концептуалист Алекс Ринслер, известный своими инсталляциями в Шанхае, Лондоне, Манчестере. Ринслер обычно сжигает свои скульптуры по истечении определенного времени, но для алматинской белки было сделано исключение: по замыслу автора, она должна была простоять девять месяцев, после чего ее планировали разобрать.

В июле 2019 года с белки сняли верхний слой из соломы, ее каркас из металла и дерева планировалось покрыть панелями, которые сделают из переработанного пластика. Для сбора вторсырья даже были установлены специальные контейнеры. Также организаторы намеревались собрать в виде добровольных пожертвований неравнодушных граждан Т10 млн, которые должны были пойти на установку контейнеров по сбору пластика, проведение экологической кампании, сортировку и переработку пластика, создание пластин, проектирование, инженерное моделирование и работы по монтажу.