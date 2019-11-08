Все экологические платежи крупных предприятий пообещали направлять на охрану природы в РК

Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Все экологические платежи крупных предприятий пообещали направлять на охрану природы в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Вопросы, поднимаемые в вашем запросе, были рассмотрены на совещаниях под моим председательством (3 и 10 октября), на которых даны поручения соответствующим государственным органам по проработке в проекте (Экологического – КазТАГ) Кодекса вопроса по использованию 100% экологических платежей (со стороны крупных предприятий – КазТАГ) на выполнение природоохранных мероприятий в соответствующих регионах», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов сената.

Вместе с тем, в отношении размеров административных санкций поправки, по словам главы кабмина, «отработаны с крупными предприятиями и компаниями, с которыми достигнута договоренность об исключении косвенного метода оценки ущерба окружающей среде».

«Проект Кодекса в установленном законодательством порядке будет внесен в мажилис парламента», — добавил Мамин.

11 октября сенаторы в своем запросе указали на то, что не раз поднимался вопрос пересмотра размеров административных санкций за нарушение экологического законодательства, «а также возможности направления средств, поступающих от платы за эмиссию в окружающую среду, на решение вопросов, связанных с улучшением экологической ситуации соответствующего региона».

«Данные подходы нашли свое отражение в проекте новой редакции Экологического кодекса, который должен поступить в парламент в декабре текущего года. В частности, в отношении объектов «первой категории», а это прежде всего крупные природопользователи, предусматривается переход на комплексные экологические разрешения, позволяющие эксплуатацию экологически опасного объекта с учетом определенных требований, и с условием обязательного внедрения «наилучших доступных технологий». Более того, для предприятий, перешедших на систему комплексных экологических разрешений, разрабатываются меры стимулирования (в том числе налоговые)», — уточнили парламентарии.

Однако, по их словам, «консолидированного мнения между государственными органами по вышеуказанным подходам не имеется».

«Так, если разработчик законопроекта – министерство экологии, геологии и природных ресурсов поддерживает вышеуказанные введения, то министерство национальной экономики, напротив, возражает без мотивированной аргументации», — отметили депутаты.

Поэтому они попросили Мамина поддержать предлагаемые меры, «выработав согласованные подходы по введению регуляторного инструмента в отношении предприятий «первой категории».