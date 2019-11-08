Deutsche Bundesbank провел внешнюю оценку деятельности внутреннего аудита Нацбанка РК

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Deutsche Bundesbank провел внешнюю оценку деятельности внутреннего аудита Национального банка Казахстана, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

«В октябре 2019 года экспертами Deutsche Bundesbank проведена внешняя оценка деятельности внутреннего аудита Национального банка. Результаты внешней оценки подтверждают, что внутренний аудит Национального банка «в целом соответствует» международным стандартам внутреннего аудита и Кодексу этики, а также применяет передовую практику внутреннего аудита. Данная оценка является наивысшей оценкой качества внутреннего аудита», — сообщили в Нацбанке в пятницу.

Как пояснил регулятор, внешняя оценка деятельности внутреннего аудита проводится раз в пять лет квалифицированными и независимыми оценщиками. Отмечается, что оценка проводится в соответствии с международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и Кодексом этики, разработанными Институтом внутренних аудиторов.