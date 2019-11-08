Гуриев: В демократичной Америке студенты Гарварда – дети из 2% самых богатых семей

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В сегодняшней Америке (США) попасть в хороший университет человеку из бедной семьи дорого, средний американец – студент Гарварда – принадлежит к верхним 2% американского распределения по доходам»,- заявил известный экономист, профессор университета Sciences Po (Франция) Сергей Гуриев.

«Мы видим, что в Америке есть важный механизм социального лифта. Это – хороший университет. В сегодняшней Америке попасть в хороший университет человеку из бедной семьи – стоит дорого. Примеры есть, но средний американец – студент Гарварда принадлежит к верхним 2% американского распределения по доходам. На самом деле, в сегодняшней Америке трудно говорить о настоящем равенстве. Если вы родились в богатой семье, вы скорее попадете в колледж. В Америке есть высокая корреляция между доходами родителей и доходами детей», — сказал Гуриев на форуме «Открытая экономика» в пятницу в Алматы.

И с этой точки зрения Америка сегодня – намного менее свободная страна, чем американцы думают, отметил он.

«Есть американская мечта, которая заключается в том, что, кем бы вы ни были, вы можете стать миллиардером», — сказал эксперт.

По его словам, простые американцы, как правило, недооценивают эту корреляцию.

«Равенство экономических возможностей определяется теми факторами, на которые вы не можете повлиять: семейное происхождение, в городе или деревне вы родились, вашей национальностью, религией и вашим полом. Это вполне измеряемые факторы», — сказал спикер.

Эксперт также остановился на гендерном неравенстве.

«В конституциях написано о равноправии женщин и мужчин, но реально женщины зарабатывают меньше мужчин. Это – неравноправие. Если вы родились женщиной, в странах ОЭСР вы сегодня получаете на 10-15% меньше, в посткоммунистических странах – на 20% меньше, хотя в конституциях всех этих стран запрещена дискриминация по полу. Дело – не в том, что записано в правах на бумаге, а в том, как устроены институты общества, например, декретный отпуск и так далее», — сказал Гуриев.

В свою очередь, модератор дискуссии форума – управляющий партнер EMCG и основатель Ekonomist.kz Касымхан Каппаров добавил, что в Казахстане «половой разрыв» составляет 35%.