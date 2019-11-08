Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 8 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг незначительно понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,3, а продажи – Т389,5.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т388,1, а продают по Т389,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,3, а продажи – Т389,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т389,04.