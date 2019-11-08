Статус спецвуза хотят присвоить Академии гражданской авиации Казахстана

Алматы. 8 ноября. КазТАГ — Статус специализированного высшего учебного заведения хотят присвоить АО «Академия гражданской авиации» Казахстана, сообщает пресс-служба академии.

«Основными требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) являются не наличие ученых степеней, а наличие сертифицированных уполномоченным органом в сфере гражданской авиации инструкторов, имеющих соответствующий подтвержденным сертификатом уровень квалификации, что будет способствовать обеспечению безопасности полетов, источником которых является уровень квалификации авиационного персонала. Для этого в настоящее время министерством индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК инициирован законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об образовании», направленный на придание Академии (гражданской авиации – КазТАГ) статуса высшего специализированного учебного заведения, что позволит соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов в РК», — говорится в сообщении в пятницу.

В пресс-службе напомнили, что в 2009 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выявила ряд несоответствий в вопросах подготовки авиационного персонала в Казахстане, что явилось одной из причин попадания авиакомпаний РК в «черный список» Европейского союза (ЕС). Также при проверке в 2016 году Кыргызской Республике ИКАО выдвинула существенное замечание по квалификации авиационного персонала, что привело к отзыву разрешений на работу авиационного персонала Кыргызской Республики во всех государствах мира, в том числе Казахстане.

«Попытка привести в соответствие подготовку авиационного персонала в Казахстане международным требованиям и мировой практики в сфере гражданской авиаций противоречит квалификационным требованиям МОН РК. В результате в ходе проверок МОН РК приостановление действия лицензии АО «Академии гражданской авиации» приобрело систематический характер», — поясняется в сообщении.

Также сообщается, что в 2012 году академия не прошла повторную проверку и в дальнейшем лицензия была восстановлена через суд.

«Данная ситуация возникла и сегодня. Основными причинами не прохождения проверки академии является недостаточное количество остепененных преподавателей по направлениям авиационной инженерной подготовки. В соответствии со статьей 3 Закона РК «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации», если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим законом, то применяются правила международного договора, министерством образованиям данная норма не учитывается», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 26 августа сообщалось, что ряд нарушений выявлен в Академии гражданской авиации (АГА) в Алматы. По данным МОН РК, в результате внеплановой проверки АГА с 29 июля по 1 августа выявлены нарушения НПА, регулирующих деятельность вузов, также в академии не были соблюдены лицензионные требования к количественному составу преподавателей, к доле ученых, к научным руководителям, а также не обеспечено наличие договоров на профессиональную практику обучающихся и т.д. В отношении академии были возбуждены два административных дела, санкции которых предусматривают наложение адмштрафа в размере 175 МРП с приостановлением действия лицензии на образовательную деятельность на срок два месяца. Постановление вступает в законную силу 28 августа.

В этот же день стало известно, что в АГА после выявленных МОН РК нарушений сменили ректора. Новым ректором академии 12 августа был назначен Бекен Сейдахметов, который сменил на этом посту Тлека Ербулекова, назначенного ректором АГА в январе 2019 года.