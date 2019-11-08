Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ — Движение ограничено на участках трех трасс в Акмолинской области из-за гололеда, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«8 ноября с 08.50 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участках автодороги республиканского значения Костанай – Аулиеколь – Сурган» (км 232-260, граница Костанайской области – п. Сурган), автодороги Жезказган – Петропавловск (552-536 км, п. Сурган – п. Бузулук), автодороги Жаксы – Есиль – Бузулук (0-82 км, п. Жаксы – п. Бузулук)», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в пятницу.

Ранее сообщалось, что с 09.00 ограничено движение для грузового и общественного транспорта на участке (со 124 по 231 км) автодороги Нур-Султан – Щучинск из-за образовавшегося на дороге стекловидного гололеда.