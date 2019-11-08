Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ — Около 11 тыс. км автодорог планируют сделать платными в Казахстане к 2024 году, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«В целом к 2024 году планируется охватить платными автодорогами порядка 11 тыс. км республиканской сети. На сегодняшний день на эти участки объявлен инвестиционный конкурс на проект внедрения и обслуживание открытой системы взимания платы», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

В ведомстве отметили, что проект платности планируется ввести в два этапа.

«На первом этапе будут внедрены порядка 6 тыс. км платных автодорог в период с 2020 по 2021 годы. Это участки международного транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай, Нур-Султан – Костанай – гр. РФ, Щучинск – Петропавловск, Нур-Султан – Павлодар, Калбатау – Павлодар – гр. РФ (на Омск), Таскескен – Бахты, Капшагай – Талдыкорган, Атырау – Уральск, Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – гр. Республики Узбекистан и Актау – Бейнеу. С 2022 по 2023 годы предусмотрен второй этап внедрения на остальных 5 тыс. км автодорог», — перечисляется в информации.

По данным МИИР, на сегодняшний день по действующим четырем платным участкам Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы – Хоргос и Алматы – Капшагай сбор платы за проезд составил свыше Т4 млрд.

«Собранные средства направлены на содержание данных участков дорог и саму систему взимания платы», — резюмируется в сообщении.