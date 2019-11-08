Аксай. 8 ноября. КазТАГ – Высокопоставленные дипломаты посетили Карачаганакское месторождение, сообщает пресс-служба консорциума «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО).

«7 ноября делегация дипломатов посольств Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Королевства Нидерландов посетила Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение в рамках краткосрочного рабочего визита в Западно-Казахстанскую область (ЗКО)», — сообщили в КПО в пятницу.

Делегацию возглавили чрезвычайный и полномочный посол США в Казахстане Уильям Мозер, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РК Майкл Гиффорд, а также чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс.

Во время встречи генеральный директор КПО Эдвин Блом представил обзор производственной деятельности КПО, основных проектов, достижений компании в развитии местного содержания и социальной инфраструктуры. Эдвин Блом также рассказал о недавнем успешном капитальном планово-предупредительном ремонте 2019 года – самом крупном в истории Карачаганакского месторождения.

«КПО стабильно демонстрирует хорошие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также развитию местного содержания. К настоящему моменту акционерами консорциума инвестировано свыше $25 млрд в освоение Карачаганакского месторождения», — добавил Эдвин Блом

Во время визита члены делегации ознакомились с ходом реализации проектов продления добычи Карачаганакского месторождения, а также посетили производственные объекты: Карачаганакский перерабатывающий комплекс (КПК), проект снятия производственных ограничений по газу (СПОГ) и буровую установку 249. Кроме того, состоялась неформальная встреча с сотрудниками КПО.

По итогам визита высокопоставленные дипломаты выразили благодарность КПО за теплый прием и пожелали всем сотрудникам компании дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.