Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ — Новый график движения поездов на 2019-2020 годы введут в Казахстане, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«С вводом нового графика движения поездов на 2019-2020 годы с 8 декабря 2019 года с 00.00 изменяются маршруты пассажирских поездов: сокращается маршрут поезда №375/376 сообщением Нур-Султан – Риддер до областного центра ст. Оскемен-1; изменяется сообщение поезда №85/86 Нур-Султан Нурлы жол – Сарыагаш с Нур-Султан Нурлы жол на Нур-Султан-1; изменяется сообщение поезда №673/674 Павлодар – Нур-Султан Нурлы жол с Нур-Султан Нурлы жол на Нур-Султан-1», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно новому графику, увеличивается периодичность курсирования поезда №712/711 сообщением Нур-Султан – Шымкент на ежедневное обращение.

«Меняется нумерация шести пассажирских поездов: АО «Пассажирские перевозки»: №153/154 Нур-Султан – Семей на №353/354; №375/376 Нур-Султан – Оскемен-1 на №67/68; №377/378 Алматы – Мангистау на №77/78; частные перевозчики: №312/311 Нур-Султан – Семей на №121/122 (ТОО «Арай транс kz»); №307/308 Нур-Султан – Жезказган на №107/108 (ТОО «Марал Нур»); №617/618 Кызылорда – Нур-Султан на №117/118 (ТОО «Марал Нур»)», — следует из сообщения.

Пассажиров просят уточнять информацию по графику движения поездов по телефону единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).