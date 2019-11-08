Процедура импичмента, запущенная Конгрессом, опросы общественного мнения, свидетельствующие о снижении популярности… Всего этого недостаточно, чтобы остановить популистского миллиардера, который уже вступил в предвыборную гонку

Газета Le Parisien опубликовала статью Филиппа Мартины под названием «Election présidentielle américaine : comment Trump veut se succéder à lui-même» — «Президентские выборы в США: как Трамп хочет сменить самого себя».

В предисловии к ней говорится так: «Процедура импичмента, запущенная Конгрессом, опросы общественного мнения, свидетельствующие о снижении популярности… Всего этого недостаточно, чтобы остановить популистского миллиардера, который уже вступил в (президентскую избирательную) кампанию».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Захоти даже он сделать такое спецом (то есть с заранее обдуманным намерением), у него это, быть может, не получилось бы. При благоприятном исходе (предстоящих в следующем году президентских) выборов Дональд Трамп сможет поздравить себя обретением мандата на второй срок 4 ноября 2020 года, в день, когда Соединенные Штаты окончательно выйдут из Парижского соглашения об ограничении выбросов парниковых газов.

Страшный по своей символичности знак для остального мира, но, на взгляд нью-йоркского миллиардера, речь попросту идет о выполнении обещания, данного им в ходе президентской избирательной кампании 2016 года, обещания об одностороннем расторжении этого международного соглашения.

В понедельник администрация Трампа официально уведомила ООН о запуске процедуры, которая должна обеспечить окончательный выход США из Парижского соглашения, называемого американским президентом «катастрофой» и «убийцей рабочих мест», ровно через год.

Президенту-кандидату такое календарное совпадение как раз на руку. Он может включить его с помпой в свою предвыборную программу с тем, чтобы посылать месседж своим сторонникам, настроенным скептически по поводу проблематики изменения климата, а также нефтяному лобби, которое оказывает ему финансовую поддержку».

По данным опроса общественного мнения, буквально на днях проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании NBC и газеты Washington Post, Дональд Трамп уступает по популярности пятерым демократам, которые могут стать его соперниками на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Самыми высокими шансами на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии сейчас располагают бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Оба они, по результатам социологических опросов, значительно опережают действующего президента и оба они в том, что касается проблематики изменения климата, кардинально расходятся во мнениях с Дональдом Трампом. Правда, Джозеф Байден сейчас сталкивается с серьезными попытками по дискредитации его имиджа. Так что он, возможно, и не решится выдвинуть свою кандидатуру в президенты. В этом случае Берни Сандерс окажется наиболее серьезным соперником Дональда Трампа.

Сенатор из Вермонта в качестве претендента на пост президента заявляет, что он хочет перевести экономику США на экологически чистые рельсы. То есть — повести дело к полному отказу от углеводородного топлива и к полному переходу на чистые и возобновляемые источники энергии. Критики (да и не только они) считают план Берни Сандерса неосуществимым.

Их скептицизм подкрепляется прогнозными оценками из опубликованного на днях ежегодного доклада ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2040. По мнению его авторов, доля возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе к 2040 году вырастет с нынешних 16 процентов до 19 процентов. А доля нефти, газа и угля к тому времени будет, по их оценкам, составлять свыше 75 процентов.

«В будущем в структуре энергопотребления нефть будет оставаться важным элементом, преобладающим элементом, и эта отрасль будет продолжать развиваться быстрыми темпами», — заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо.

Что же касается прогнозной динамики энергопотребления в странах ОЭСР (в экономически развитых странах), там ожидается сокращение спроса на нефть к 2040 году в объеме 9,6 баррелей/в сутки. Это достаточно много. Но даже такой прогнозный показатель не дает оснований предполагать, что Соединенные Штаты могут все же совершить — если не к 2030 году, то хотя бы к 2040 году — полный переход на чистые и возобновляемые источники энергии.

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