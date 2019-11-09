Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Осадки ожидаются в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В большинстве областей республики с прохождением холодных атмосферных разделов сохраняются осадки, на севере и востоке – местами сильные в виде дождя и снега, усиление ветра, метель, гололед. Южные области Казахстана по-прежнему находятся под влиянием антициклона – сохраняется погода без осадков. Местами по Казахстану ожидается туман», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем 0+2.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +8+10.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +12+14.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -3+2.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -6-11.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2+3.

В Карагандинской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -4+1.

В Павлодарской области местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается гололед, ночью ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -2+3.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем +9+14, ночью 0-5.

В Атырауской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается туман. Днем +10+15, ночью 0+5.

В Западно-Казахстанской области местами небольшой дождь, местами ожидается туман. Днем +8+13, ночью +1+6.

В Актюбинской области днем местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается ветер 15 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Туркестанской области без осадков. Днем +10+15, ночью -2+3.

В Кызылординской области тоже без осадков. Днем +11+16, ночью -2+3.

В Мангистауской области без осадков. Днем +12+17, ночью +5+10.

«В ближайшие трое суток на горных реках востока ожидается подъемы, юга и юго-востока республики будет наблюдаться колебание водности. На реках северной половины республики ожидается охлаждение водной поверхности», — добавили синоптики.