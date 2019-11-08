Дело Стати бьёт по уже подпорченному имиджу Казахстана 08.11.2019 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 170 0 Казбек Бейсебаев о малочисленных положительных и многочисленных отрицательных моментах международного имиджа страны Похожие материалы: «Не соответствующей действительности» назвал минюст РК информацию о сделке со Стати Дело Ермегияева истребовано из суда на проверку Охотинспекторы подозреваются в отстреле сайгаков в Акмолинской области: Дело передано в суд Уголовное дело возбудили против чиновника КТЖ в России за получение взятки Товарооборот Казахстана и Беларуси опережает средние показатели ЕАЭС