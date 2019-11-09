Казахстанки одержали первую победу в Азиатском квалификационном турнире по регби-7 в Китае

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Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ — Казахстанки одержали первую победу в Азиатском квалификационном турнире по регби-7 в Китае, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) РК.

«9 ноября в Гуанчжоу (Китай), стартовал отборочный лицензионный турнир по регби-7 среди женских команд. Команда Казахстана одержала первую победу в квалификационном турнире», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Уточняется, что в первом матче казахстанским спортсменкам предстоял матч против соперниц из Филиппин.

«Матч закончился с разгромным счетом 34:5 в пользу команды Казахстана», — добавили в комитете.

По данным НОК, 9 ноября казахстанки проведут ещё одну игру против сборной Таиланда. А на 10 ноября запланирован матч с Сингапуром.

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