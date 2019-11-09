Республиканскую научно-педагогическую библиотеку планируют ликвидировать в Казахстане

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Нур-Султан. 8 ноября. КазТАГ – Республиканскую научно-педагогическую библиотеку планируют ликвидировать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Правительство намерено ликвидировать РГУ «Республиканская научно-педагогическая библиотека» министерства образования и науки РК, а имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого учреждения, передать в оплату размещаемых акций НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая».

Целью ликвидации библиотеки инициаторы данной идеи называют «оптимизацию подведомственных организаций МОН».

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