Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Участки дорог закрыты в нескольких областях Казахстана, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В Акмолинской области 9 ноября с 16.00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, гололёд) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км, гр. Костанайской области — гр. СКО), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км, гр. Костанайской области — п. Сурган), «Жаксы-Есиль-Бузулку» (0-82 км, п. Жаксы — п. Бузулук), «Екатеринбург-Алматы» (856-1141 км, гр. СКО — с. Новочеркасское)», — сообщил официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов в субботу.

Между тем, в Костанайской области 9 ноября с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (555-729 км, от г. Костанай — до гр. СКО), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232 км, от г. Костанай — гр. Акмолинской области).

«9 ноября с 17.00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области закрыто движения на участках автодорог республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (729-856 км, гр. Костанайской области — гр. Акмолинской области; 555-729 км, от г. Костанай — до гр. СКО), «Жезказган-Петропавловск» (595-701 км, с. Новоишимское — гр. Акмолинской области), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7-232 км, от г. Костанай — гр. Акмолинской области)», — говорится в сообщении.

В Акмолинской области 9 ноября с 16.00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, ветер, гололёд) закрыто движение на участках автодорог республиканского значения «Нур-Султан – Петропавловск» (18-231 км г. Нур-Султан — г. Щучинск), «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км, гр. Костанайской области — гр. СКО), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км, гр. Костанайской области — п. Сурган), «Жаксы-Есиль-Бузулку» (0-82 км, п. Жаксы — п. Бузулук), «Екатеринбург-Алматы» (856-1141 км, гр. СКО — с. Новочеркасское).

«В Нур-Султане 9 ноября с 17.30 в связи с ухудшением погодных условий (гололёд, ветер) закрыто движение на участке автодорог республиканского значения «Нур-Султан-Петропавловск» (18-231 км г. Нур-Султан — г. Щучинск)», — добавил Нурахметов.

В ведомстве сообщают, что дороги закрыты для всех видов автотранспорта.

«В Восточно-Казахстанская области 9 ноября с 18.00 в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег) вводится ограничение движения для пассажирского автотранспорта на участках автодорог республиканского значения «Усть-Каменогорск-Риддер — граница РФ» (15-105 км, с. Белоусовка — г. Риддер), «Усть-Каменогорск — Алтай – Катон – Карагай — Рахмановские ключи» (6-166 км, с. Ушановское — г. Алтай), «Усть-Каменогорск – Шемонаиха — граница РФ» (15-102 км, п. Глубокое — г. Шемонаиха)», — резюмируется в сообщении.