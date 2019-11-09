Алматы. 9 ноября. КазТАГ — Жанболат Мамай получил повестку с требованием явиться в службу пробации, передает корреспондент агентства.

«Сегодня в 14.00 приходили сотрудники службы пробации Карасайского района. Зафиксировали, что меня нет дома. Якобы по закону я должен находиться в выходные дни дома, никуда не выходить, находиться по месту жительства. Они составили акт о том, что меня на тот момент не было по месту жительства. Сегодня в 20.30 снова пришли сотрудники пробации и вручили мне повестку с требованием явки 11 ноября, то есть в понедельник в 10.00 в службу пробации Карасайского района, что находится в городе Каскелене», — сообщил Жанболат Мамай в субботу на своей странице в Facebook.

По его словам, это политическое преследование и оно связано с объявлением о создании Демократической партии в Казахстане.

«Наши сторонники объездили четыре западных региона. Получили там колоссальную поддержку. Мы получаем десятки звонков со всего Казахстана. К нам в небольшой штаб приходят десятки человек каждый день. Власть это увидела и решила сейчас изолировать, по всей вероятности, изолировать меня. Потому что, у меня остается еще несколько месяцев отбывания наказания ограничения свободы. (…) Я считаю, что это очевидно политическое преследование. Это преследование в связи с нашей политической активностью и мы сегодня видим, что начинается откровенное давление на нас, откровенное давление на организационный комитет Демократической партии», — сказал Мамай.

Он также выразил мнение, что все это ведет к аресту.

«Сейчас служба пробации хочет арестовать меня, потому что, я якобы нарушил закон. То есть у меня было одно предупреждение весной этого года, когда я вел программу «Политон». То есть они мне вменили, что это журналистская деятельность и вынесли первое предупреждение. Сейчас уже видимо будет второе предупреждение, что автоматически ведет к аресту, то есть к замене отбывания наказания в виде ограничения свободы на арест. (…) За два года, что я находился под контролем службы пробации с 29 сентября 2017 года по сей день ни разу не было проверки днем. То есть меня все время проверяли после 22.00. В это время я естественно нахожусь дома, как законопослушный гражданин. В этот раз меня проверили именно днем, именно тогда, когда я поехал посмотреть митинг Оyan, Qazaqstan, который сегодня проходил в Алматы», — резюмировал Мамай.

Напомним, главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай 7 сентября 2017 года был признан виновным по части 3 статьи 193 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Помимо ограничения свободы Мамаю запретили в течение трех лет заниматься журналистской деятельностью. Сам журналист вину не признал, заявив о том, что причина уголовного преследования заключается в попытке закрыть газету.

16 октября сообщалось, что Жанболат Мамай решил создать Демократическую партию Казахстана.