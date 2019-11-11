Два совместных предприятия «Казатомпрома» привлекли к адмответственности

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Два совместных предприятия (СП) АО «НАК «Казатомпром» привлекли к административной ответственности, передает корреспондент агентства.

«Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики (МЭ) РК были проведены проверки на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области использования атомной энергии в отношении ТОО «Казахстанско-французское совместное предприятие «Катко» и ТОО «Совместное предприятие «Инкай», осуществляющих добычу и переработку природного урана в Республике Казахстан, долевым участником которых является АО «НАК Казатомпром». (…) По результатам проверок даны предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждены дела об административных правонарушениях и рассмотрены с наложением административного взыскания», — сообщили в пресс-службе минэнерго РК в понедельник.

В ведомстве уточнили, что было выявлено в ходе проверок.

«В ходе проверок выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в части обеспечения радиационной безопасности при обращении с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение, и радиоактивными отходами, а также при соблюдении требований, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности в области использования атомной энергии», — добавили в МЭ РК.