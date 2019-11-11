Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет в ноябре-декабре – МИД РК

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Азиза Жамалиева. Следующий раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане планируется провести в конце ноября или в начале декабря, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

«Переговоры (по проведению очередного раунда астанинского процесса по Сирии – КазТАГ) ведутся, ожидаем в конце ноября либо в начале декабря провести очередной раунд», — сообщил Смадияров на брифинге в понедельник.

Он уточнил, что официальную ноту от стран-гарантов по проведению очередного раунда Казахстан еще не получал.

Напомним, переговоры по урегулированию конфликта Сирии в Нур-Султане проводятся с 2017 года.

XIII раунд переговоров по Сирии проходил в Нур-Султане с 1 по 2 августа включительно. В переговорах участвовали представители стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также непосредственные участники конфликта – делегация правительства Сирийской Арабской Республики, а также представители вооруженной оппозиции.

20 июля стало известно, что США отказались в любой форме участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане. Как заявили в государственном департаменте США, «ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии», а «переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву». По мнению американских дипломатов, «Женевский процесс – единственный заслуживающий доверия, законный и международно-признанный формат для политического процесса в Сирии». Согласно заявлению госдепа США, «Астанинский процесс оказался не способен предотвратить насилие или добиться существенных успехов на пути к миру».