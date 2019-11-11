Эксперт: До Т50 млн увеличится максимальная сумма кредита МФО с нового года в Казахстане

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До Т50 млн увеличится максимальная сумма кредита, выдаваемая микрофинансовой организацией (МФО), с 1 января 2020 года в Казахстане, заявил директор Ассоциации микрофинансовых организаций (АМФОК) Ербол Омарханов.

«Увеличивается максимальная сумма кредита (выдаваемая МФО – КазТАГ). Если она на сегодня составляет 8 тыс. МРП, то с 1 января 2020 года будет увеличена до 20 тыс. МРП, чуть более Т50 млн. Расширится круг потенциальных заемщиков, в него будут входить уже субъекты среднего и может, даже крупного, предпринимательств», — сказал Омарханов на встрече с журналистами в понедельник.

По его словам, микрокредиты увеличатся до 50 МРП (Т127 тыс.) на срок до 45 календарных дней. Ломбарды смогут кредитовать население до 8 тыс. МРП (Т20 млн) под залог движимого имущества, а кредитные товарищества – кредитовать только своих участников.

МФО положительно, в целом, воспринимают то, что ранее нерегулируемый сектор кредитования переходит под юрисдикцию Национального банка (НБ) РК, что кредитные товарищества и ломбарды будут проходить учетную регистрацию и все МФО будут обязательно поставлять информацию в кредитное бюро, рынок станет более прозрачным, информация о заемщиках – более открытой, содержательной, что в последующем будет влиять на кредитную нагрузку заемщика.

«Если раньше мы кредитовали заемщиков, которые могли прийти из нерегулируемых организаций, не были поставщиками информации в кредитное бюро, и мы не знали реальной долговой нагрузки заемщиков, то сейчас у нас такая возможность появилась, мы можем, оценивая платежеспособность заемщика, ориентироваться на его кредитную историю», — сказал директор АМФОК.

Также он отметил, что с 1 января 2020 года кредитованием будут заниматься банки, МФО, кредиты смогут выдавать работодатели своим работникам, а также организации, которые предоставляют товарные кредиты.

«Остальные виды сделок по кредитованию будут признаваться юридически ничтожными», — сказал Омарханов.

Закон по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения, второе направление которого предусматривает введение с 2020 года дифференцированной системы регулирования организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в том числе онлайн-кредиторов, кредитных товариществ и ломбардов, в рамках Закона «О микрофинансовой деятельности», принятого 3 июля 2019 года.

1 МРП = Т2525.