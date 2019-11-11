КУИС не нашел нарушений в действиях Жанболата Мамая

Алматы. 11 ноября. КазТАГ – КУИС не нашел нарушений в действиях политика и журналиста Жанболата Мамая, передает корреспондент агентства.

«Спасибо всем за поддержку! Жанболата отпустили! Несмотря на то, что сегодня в КУИС не рабочий день, приехал сам начальник по Алматинской области подполковник Ержигитов и оправдывался. Мол, «мы не собираемся вас закрывать. Сделали проверку и не выявили нарушения». А на вопрос, что делали инспекторы днем у дома Жанболата и вечером дали повестку, ответил просто: «У них плановые работы, проверки, оказались не далеко от вашего дома и заехали», — сообщила в понедельник журналист Инга Иманбай.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Мамай получил повестку с требованием явиться в службу пробации. Якобы по закону он должен находиться в выходные дни дома, никуда не выходить, находиться по месту жительства. Политик не исключил возможности своего ареста. Происходящее он связал со своей политической активностью.

Главный редактор газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай 7 сентября 2017 года был признан виновным по части 3 статьи 193 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) УК РК. Помимо ограничения свободы Мамаю запретили в течение трех лет заниматься журналистской деятельностью. Сам журналист вину не признал, заявив о том, что причина уголовного преследования заключается в попытке закрыть газету.

16 октября стало известно, что Жанболат Мамай решил создать Демократическую партию Казахстана.